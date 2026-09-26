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Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Asri Welas Ungkap Akibat Komplikasi Penyakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |14:05 WIB
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Asri Welas Ungkap Akibat Komplikasi Penyakit
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia. (Foto: Threads/@andien)
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JAKARTA – Budayawan dan seniman legendaris Indonesia, Guruh Soekarnoputra, meninggal dunia pada Sabtu (26/9/2026) pagi WIB. Kepergian Guruh membuat banyak pihak terpukul, termasuk aktris, Asri Welas.

Asri pun turut mengungkap penyebab meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Dia mengatakan Guruh mengalami komplikasi penyakit.

Guruh Soekarnoputra

1. Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

Ditemui di rumah duka kawasan Sriwijata 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Asri mengungkapkan almarhum Guruh mengembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

"Pokoknya udah komplikasi ini itu, jadi ya tadi jam 04.00 pagi," ungkap Asri Welas kepada awak media.

Asri menuturkan, kondisi kesehatan putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu sempat menurun drastis sejak sebulan terakhir. Almarhum bahkan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU).

"Sebulan yang lalu memang langsung drop, langsung dibawa (ke rumah sakit). Pas sebulan di rumah sakit," lanjut Asri.

 

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