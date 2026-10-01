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Bukan Cuma Panjat Tebing, Desak Made Ungkap Bakal Lakukan Hal Ini dalam Waktu 6 Detik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |10:05 WIB
Bukan Cuma Panjat Tebing, Desak Made Ungkap Bakal Lakukan Hal Ini dalam Waktu 6 Detik
Desak Made Rita Kusuma Dewi. (Foto: dok Instagram/timindonesiaofficial)
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JAKARTA - Desak Made Rita Kusuma Dewi sukses menggenapkan emas keempat untuk Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing. 

Ia mampu memanjat dengan catatan waktu 6,062 detik dalam speed putri pada Final Asian Games 2026 di Jepang, Rabu (30/9/2026). Dengan kegigihannya, Desak mampu mengalahkan Lijuan Deng dari Cina dengan selisih tipis 0.002 detik dan Jimin Jeong dari Korea Selatan.

Dalam sebuah kesempatan usai menyelesaikan kompetisi, sebuah video dari akun Instagram timindonesiaofficial menampilkan percakapan singkat dengan sang atlet. Gadis kelahiran 24 Januari 2001 ini ditanya soal kegiatan apa lagi dalam 6 detik jika bisa dilakukan selain memanjat. 

Desak sempat bingung menjawabnya. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu 6 detik?

Pada akhirnya, gadis Bali ini menjawab, “Peluk ibu.” Kalimat yang singkat itu menyiratkan rasa rindunya pada sang ibu. Karena sebagai atlet, Desak harus meninggalkan ibunya untuk berkompetisi di Asian Games 2026 mewakili Indonesia.

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