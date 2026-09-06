3 Bagian Tubuh yang Rentan Terdampak Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau

JAKARTA — Paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu kesehatan, terutama pada saluran pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan perlindungan terhadap tiga bagian tubuh tersebut selama abu vulkanik masih menyebar.

Budi meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan mengurangi paparan abu vulkanik.

Menurut Budi, terdapat tiga bagian tubuh yang perlu mendapat perhatian selama masyarakat menghadapi paparan abu vulkanik, yakni pernapasan, mata, dan kulit.

“Abu vulkanik ini ada tiga dampaknya yang harus kita jaga. Pertama adalah ke pernapasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit,” ujar Budi dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026).

Pernapasan

Saluran pernapasan menjadi salah satu bagian tubuh yang perlu dilindungi dari paparan abu vulkanik. Budi meminta masyarakat di wilayah terdampak sebisa mungkin melakukan aktivitas di dalam rumah.