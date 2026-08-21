Bangun Tenda Rumah Sakit, Menkes: Ada IGD dan Ruang Operasi

Bangun Tenda Rumah Sakit, Menkes: Ada IGD dan Ruang Operasi (Foto: Kemenkes)

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun Rumah Sakit Lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjaga pelayanan medis bagi masyarakat terdampak gempa. Fasilitas tersebut dilengkapi sejumlah tenda, mulai dari instalasi gawat darurat (IGD), ruang operasi, hingga ruang rawat inap.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Sakit Lapangan tersebut. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya bersama Kemenkes, Budi memperlihatkan sejumlah fasilitas yang disiapkan untuk mendukung penanganan pasien setelah sejumlah fasilitas kesehatan terdampak gempa.

Budi mengatakan terdapat lima tenda yang telah didirikan. Fasilitas tersebut terdiri atas satu tenda IGD, satu tenda ruang operasi, serta tiga tenda untuk ruang rawat inap.

"Saya di Stadion Goloduka, Kabupaten Ruteng, adalah lokasi tempat dibangunnya rumah sakit lapangan. Kita sudah pasang ada lima tenda, satu untuk IGD, kemudian satu khusus untuk ruang operasi, dan kita untuk pasien," kata Budi, dikutip Jumat (21/8/2026).

Menurut Budi, tiga tenda rawat inap tersebut saat ini memiliki kapasitas sekitar 60 pasien. Kemenkes berencana menambah tenda agar daya tampung dapat ditingkatkan hingga 100 pasien.