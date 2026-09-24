Sering Jajan Mecin? Menkes Ingatkan Bisa Bikin Darah Tinggi

JAKARTA – Jajanan gurih dengan taburan bumbu atau penyedap rasa memang sulit ditolak. Namun, terlalu sering mengonsumsi makanan dengan kandungan natrium tinggi dapat berdampak pada kesehatan, termasuk meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turut mengingatkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kandungan makanan yang dikonsumsi, terutama jajanan yang tinggi natrium.

Dalam sebuah pernyataan, Budi menyoroti cimol yang belakangan banyak dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, makanan tersebut lebih banyak memberikan asupan kalori dan natrium dibandingkan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

“Cimol ini katanya lagi viral banget ya, tapi sebenarnya kamu lagi makan apa sih? Nol banget gizinya. Bahan utamanya tapioka, sudah itu digoreng, nyerep minyaknya banyak banget, udah padat kalori,” ujar Budi.

Bumbu Jajanan Bisa Jadi Sumber Natrium

Selain bahan utama dan cara pengolahannya, Budi juga menyoroti penggunaan bumbu dalam jajanan. Taburan bumbu yang cukup banyak dapat menjadi sumber natrium tambahan.