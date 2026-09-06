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Soal Abu Vulkanik Anak Krakatau, Menkes Minta Masyarakat Tidak Panik

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |15:06 WIB
Soal Abu Vulkanik Anak Krakatau, Menkes Minta Masyarakat Tidak Panik
Menkes Minta Masyarakat yang Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau Tidak Panik (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk tidak panik dan meningkatkan perlindungan diri. Masyarakat diimbau sebisa mungkin tetap berada di rumah serta menggunakan masker dan kacamata jika harus beraktivitas di luar ruangan.

Budi membagikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan masyarakat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengingatkan warga untuk memprioritaskan perlindungan saluran pernapasan dan mata dari paparan abu vulkanik.

“Bagi kalian yang sekarang berada di daerah-daerah yang terdampak abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau, saya titik pada tiga hal yang harus kita lakukan,” kata Budi, dikutip Minggu (6/9/2026).

Berikut tiga langkah yang diimbau Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menghadapi paparan abu vulkanik.

1. Tetap di Rumah dan Gunakan Masker saat Keluar

Langkah pertama adalah mengurangi paparan udara luar yang telah tercampur material erupsi. Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak disarankan tetap berada di dalam rumah.

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