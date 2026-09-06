Erupsi Anak Krakatau, Menkes: Kalau Bisa Jangan Keluar Rumah Dulu

Erupsi Anak Krakatau, Menkes: Kalau Bisa Jangan Keluar Rumah Dulu (Foto: Tangkapan layar youtube)

JAKARTA — Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak disarankan tetap berada di dalam rumah guna mengurangi risiko paparan abu vulkanik.

Imbauan tersebut disampaikan Budi dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026).

“Kalau bisa jangan keluar rumah saja dulu,” ujar Budi.

Menurut Budi, terdapat tiga bagian tubuh yang perlu dilindungi dari paparan abu vulkanik, yakni saluran pernapasan, mata, dan kulit. Untuk melindungi saluran pernapasan, masyarakat yang terpaksa harus keluar rumah diminta menggunakan masker.

Segera ke Puskesmas jika Alami Gangguan Pernapasan

Jika mulai mengalami gangguan pernapasan, Budi meminta masyarakat segera mendatangi puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk menangani keluhan pernapasan, termasuk nebulizer dan konsentrator oksigen.