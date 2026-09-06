Erupsi Anak Krakatau, Ini Bahaya Abu Vulkanik Bagi Kesehatan

JAKARTA — Erupsi Anak Krakatau tidak hanya menimbulkan material vulkanik di sekitar kawasan gunung, tetapi juga dapat membawa abu ke sejumlah wilayah yang terbawa angin. Paparan abu vulkanik perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan, mata, dan kulit.

Abu vulkanik merupakan material hasil letusan gunung api yang terlontar ke udara dan kemudian dapat terbawa angin ke berbagai arah. Material yang keluar saat erupsi memiliki kandungan yang beragam, mulai dari partikel pasir dan batuan hingga produk letusan seperti belerang.

Ahli Kesehatan Paru Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang, Dr. Thahri Iskandar, SpP, mengatakan material yang dikeluarkan saat gunung api mengalami erupsi dapat memberikan dampak berbeda terhadap kesehatan.

“Kandungan yang terdapat dalam abu vulkanik sangat variatif,” kata dia.

Menurut Thahri, material letusan dapat berupa pasir, batu-batuan, produk letusan seperti belerang, hingga awan panas yang kerap disebut wedhus gembel. Berbagai material tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya organ paru-paru.

“Semuanya sangat berpengaruh terhadap kesehatan, khususnya paru-paru,” ungkapnya.

Bisa Memicu Sesak Napas

Dampak abu vulkanik terhadap saluran pernapasan dipengaruhi oleh jumlah paparan dan posisi seseorang terhadap sumber abu. Semakin dekat dengan material vulkanik dan semakin banyak abu yang terhirup, semakin besar pula risiko gangguan pernapasan.