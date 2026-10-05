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5 Olahan Pisang Goreng Kekinian, Legit dan Jadi Camilan Nomor 14 di Dunia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |17:05 WIB
5 Olahan Pisang Goreng Kekinian, Legit dan Jadi Camilan Nomor 14 di Dunia
Ilustrasi olahan pisang goreng. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Pisang goreng yang biasa jadi camilan sehari-hari ternyata jadi satu di antara best dessert di dunia lho. Camilan khas Indonesia ini menduduki peringkat 14 versi Taste Atlas. 

Pisang goreng sering ditemui di warung kopi atau pedagang gorengan pinggir jalan. Camilan ini umumnya dilapisi adonan, lalu digoreng hingga keemasan. Rasa manis pisang berpadu dengan renyahnya tepung membuat camilan ini jadi pilihan yang nikmat di seluruh dunia.

Kini, pisang goreng juga diolah dengan berbagai inovasi. Apa saja olahan pisang goreng kekinian? Yuk, simak!

Olahan Pisang Goreng Kekinian

1. Pisang Goreng Kembung

Pisang goreng kembung. (Foto: dok Pinterest)
Pisang goreng kembung. (Foto: dok Pinterest)

Olahan ini menggunakan campuran ragi dan baking powder pada adonan tepungnya, sehingga hasilnya mengembang kopong di luar namun lembut di dalam. 

2. Pisang Goreng Nugget

Pisang nugget beritajowo
Pisang nugget. (Foto: dok Ist)

Pisang dipotong sama rata dengan bentuk persegi seperti nugget, lalu dibalut adonan dan tepung panir, digoreng hingga renyah, lalu diberi berbagai topping seperti cokelat, keju, oreo, matcha, atau meses.

3. Pisang Goreng Madu

Resep pisang goreng madu
Pisang goreng madu. (Foto: dok Ist)

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