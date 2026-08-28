GERD Sering Kambuh Malam Hari? Hindari 2 Posisi Tidur Ini

APAKAH kamu sering terbangun di malam dengan sensasi panas terbakar di dada (heartburn) dan tenggorokan perih tentu sangat mengganggu? Bagi para penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), serangan asam lambung di malam hari kerap menjadi momok yang merusak kualitas tidur.

Namun, tahukah Anda bahwa posisi tidur memegang peranan kunci untuk meredakan atau justru memperparah kondisi ini? Ada 2 posisi tidur yang harus dihindari jika GERD kambuh.

1. Masalah Tidur bagi Penderita GERD

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan saran praktis untuk menyikapi masalah tidur bagi penderita asam lambung. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan arah posisi tubuh saat beristirahat di malam hari.

“Ini anjuran untuk yang punya masalah GERD. Yang sehat silakan posisi gimana pun sesuai kenyamanan dan keyakinan masing-masing,” tulis dr. Cecep,” dikutip Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, saat asam lambung mulai bergejolak di malam hari, ada dua posisi tidur yang sebaiknya dihindari. Posisi tidur itu adalah miring ke kanan dan telentang.

“Stop drama asam lambung tengah malem! Kenapa harus hindari miring ke kanan dan telentang? Miring ke kanan diperkirakan karena posisi ini bikin pintu lambung ke kerongkongan jadi lebih rendah dari isi lambung,” jelas dia.