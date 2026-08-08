Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mitos! Ketindihan saat Tidur Bukan karena Hantu, Ini Penjelasan Ilmiah dari Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |21:05 WIB
Mitos! Ketindihan saat Tidur Bukan karena Hantu, Ini Penjelasan Ilmiah dari Dokter
Ketindihan saat tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

MITOS mengenai fenomena erep-erep atau ketindihan saat tidur masih melekat kuat di tengah masyarakat. Sensasi tubuh yang mendadak kaku, dada terasa seperti ditindih beban berat, hingga kepanikan yang muncul sering kali dikaitkan dengan interaksi mistis atau ulah sosok roh jahat.

Padahal, dari sudut pandang medis, peristiwa membingungkan ini murni merupakan mekanisme alami tubuh. Ada penjelasan ilmiah secara logis.

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung

1. Fenomena Ketindihan saat Tidur

Ketindihan yang dalam bahasa medis dikenal sebagai sleep paralysis yang sebenarnya merupakan respons biologis saat fase tidur tertentu terganggu. Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, menegaskan bahwa fenomena ini sama sekali tidak melibatkan unsur gaib, melainkan wujud ketidakselarasan sementara antara kesadaran otak dan kendali sistem otot.

"Bukan roh jahat yang dudukin dada kalian pas ketindihan. Itu otot yang lagi gak mau nurut sama otak," kata dr. Cecep melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (8/8/2026).

dr. Cecep menjelaskan bahwa peristiwa ini berkaitan erat dengan transisi dalam tahapan tidur manusia. Ketika seseorang memasuki fase Rapid Eye Movement (REM), kondisi di mana mimpi paling sering terjadi otak secara otomatis mengaktifkan mekanisme perlindungan agar tubuh tidak menggerakkan apa yang dialami di dalam mimpi.

"Pas tidur masuk fase REM (fase kita paling sering mimpi), otak sengaja matiin otot rangka kita biar mimpi enggak diperagain beneran. Nah kadang kesadaran udah bangun duluan, tapi ototnya masih ketahan. Sadar penuh, tapi gak bisa gerak," papar dia.

Rasa tertekan pada dada juga memiliki penjelasan tersendiri. Otot pada dinding dada juga tertahan pada kondisi tersebut.

"Rasa ketekan di dada juga ada penjelasannya: otot dinding dada ikut ketahan, jadi napas terasa dangkal dan berat. Tapi mata sama diafragma gak ikut lumpuh, makanya kita masih bisa buka mata dan nafas tetep jalan," tambah dr. Cecep.

2. Ditemukan di Berbagai Belahan Dunia

Menariknya, persepsi mengenai erep-erep bukan hanya milik budaya tertentu, melainkan fenomena universal. Fenomena ini bisa ditemukan di berbagai belahan dunia dengan interpretasi lokal masing-masing.

"Dan ini bukan cuma di sini loh. Jepang nyebutnya kanashibari, Hongkong punya istilah sendiri, Eropa nyebut old hag. Polanya sama semua," jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/612/3234370/tidur-oxnv_large.jpg
Kenapa Terbangun Dini Hari Sulit Tidur Lagi? Ini Penjelasan Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/482/3233183/susah_tidur-37W1_large.jpg
Sulit Tidur? Kenali Aktivitas yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Sebelum Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/482/3230907/sleepwalking-Altj_large.jpg
Mengenal Somnambulism, Gangguan Tidur yang Buat Seseorang Berjalan saat Masih Terlelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/482/3230288/tidur-lgP6_large.jpg
Benarkah Tidur saat Rambut Basah Bisa Bikin Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/482/3229641/bangun_tidur-ZREW_large.jpg
Kenapa Sebaiknya Langsung Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/482/3228971/tidur_rambut_basah-r4h7_large.jpg
Jangan Langsung Tidur saat Rambut Basah, Bisa Kena Folikulitis!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement