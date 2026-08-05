Kenapa Terbangun Dini Hari Sulit Tidur Lagi? Ini Penjelasan Pakar

PERNAHKAH kamu terbangun dari tidur di tengah malam atau dini hari? Padahal, kamu merasa baru terlelap sebentar dan jam tidur belum selesai.

Biasanya, jika hal ini terjadi, kamu akan kesulitan untuk terlelap kembali. Hal tersebut bahkan bisa jadi hingga pagi hari!

Jika pernah mengalaminya, kamu tampaknya perlu menyimak baik-baik ulasan dalam artikel ini. Pakar menjelaskan secara gamblang penyebab sulit tidur kembali jika terbangun dini hari.

1. Sulit Tidur Lagi

Tidak bisa tidur kembali saat terbangun di malam atau dini hari terkadang menjadi satu hal yang menjengkelkan. Apalagi, jika kamu sebelumnya telah melakukan aktivitas atau pekerjaan berat dan harus kembali bekerja di keesokan harinya.

Namun, hal itu rupanya terjadi bukan tanpa alasan. Ada penjelasan medis dibalik sulitnya kembali tidur setelah terbangun di malam atau dini hari.

Edukator sekaligus pelatih dan pemilih tidur terkemuka Indonesia, Vishal Dasani, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa hal itu kemungkinan bisa terjadi akibat respons kita saat terbangun.

“Masalahnya sering kali bukan pada terbangunnya, tetapi pada respons kita setelah kita terbangun,” kata Visal, dikutip Rabu (5/8/2026).

Visal menuturkan, sebetulnya terbangun di malam atau dini hari di tengah masa tidur adalah hal yang normal. Ini merupakan bagian dari sisi biologis tidur itu sendiri.

“Kalau kamu terbangun sekitar pukul 3 pagi lalu sulit tidur kembali, jangan langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Terbangun singkat pada malam hari merupakan bagian normal dari biologi tidur itu sendiri,” tutur dia.