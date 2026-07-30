Sulit Tidur? Kenali Aktivitas yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Sebelum Tidur

APAKAH kamu termasuk orang yang sulit tidur di malam hari? Penting bagi kamu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum tidur.

Kualitas tidur malam kerap kali tidak ditentukan oleh seberapa lama kita berbaring, melainkan oleh kebiasaan dan ritual yang kita lakukan beberapa jam sebelum menyentuh bantal. Banyak orang tanpa sadar melakukan aktivitas yang dianggap "santai", padahal justru membuat otak tetap terjaga.

1. Aktivitas yang Boleh Dilakukan Sebelum Tidur

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan di akun Instagramnya membeberkan panduan lengkap mengenai aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan agar mendapat kualitas istirahat yang maksimal.

Untuk membuat kondisi tubuh siap beristirahat, dr. Cecep menyarankan beberapa ritual positif yang dapat memicu dorongan tidur alami. Aktivitas pertama adalah olahraga ringan seperti yoga, jalan santai, atau sepeda santai.

dr. Cecep memaparkan bahwa melakukan aktivitas fisik intensitas ringan di malam hari ternyata efektif menambah porsi tidur dalam atau deep sleep. Namun, pastikan diberi jeda waktu yang cukup sebelum tidur.

Kedua adalah mandi air hangat satu sampai dua jam sebelum tidur. Menurutnya, mandi air hangat membantu melebarkan pembuluh darah tepi sehingga merangsang penurunan suhu inti tubuh tanda alami bahwa tubuh siap untuk tidur.

“Abis gerak, dorongan alami buat tidur naik dan porsi tidur dalam nambah dikit. Asal kelar minimal 90 menit sebelum rebahan ya. Pembuluh darah di tangan sama kaki melebar, panas tubuh gampang keluar, suhu inti badan turun. Turunnya suhu inilah tanda badan mulai ngantuk,” ujar dr. Cecep.

Ketiga, mematikan lampu kamar dan tidur dalam keadaan gelap. Cara tersebut membuat kamar tidur dalam kondisi gelap gulita sangat krusial bagi organ tubuh agar tidak perlu bekerja ekstra di malam hari.

“Gelap bikin badan enggak perlu kerja ekstra. Detak jantung malam sama kerja insulin (hormon pengatur gula darah) tetap stabil," tutur dia.