Kenapa Sebaiknya Langsung Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur?

KEBIASAAN memulai pagi dengan secangkir kopi dilakukan banyak orang. Namun, sebelum menikmati minuman berkafein, para ahli menyarankan untuk mengawali hari dengan segelas air putih.

Ada manfaat besar yang bisa didapat seseorang jika langsung minum air putih setelah bangun tidur. Karena itu, kamu juga mesti melakukannya.

1. Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur

Dilansir dari Cleveland Clinik, saat tidur selama beberapa jam, tubuh tetap kehilangan cairan meski tidak melakukan aktivitas. Kehilangan cairan ini terjadi melalui pernapasan, kulit, dan keringat yang keluar sepanjang malam.

Selama tidur sekitar delapan jam, tubuh dapat kehilangan sekitar 300 hingga 400 cc cairan. Sederet manfaat pun muncul dari minum air putih setelah bangun tidur.

Minum air putih di pagi hari dapat membantu mengembalikan cairan tubuh setelah tidur. Selain itu, kebiasaan sederhana ini juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan.

Berikut Manfaat Minum Air Setelah Bangun Tidur

1. Membantu Meningkatkan Metabolisme

Asupan cairan yang cukup membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi dengan lebih optimal, termasuk proses metabolisme. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat bekerja lebih efisien dalam menghasilkan energi.

2. Mendukung Sistem Pencernaan

Air memiliki peran penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan. Cukup minum dapat membantu proses pencernaan dan mencegah masalah seperti sembelit.

Selain menjaga asupan cairan, dokter juga menyarankan mengonsumsi makanan dalam porsi lebih kecil namun lebih sering serta rutin berolahraga untuk mendukung kesehatan pencernaan.

3. Membantu Mencegah Infeksi Saluran Kemih

Konsumsi air yang cukup dapat membantu tubuh memproduksi urine dengan baik. Buang air kecil membantu mengeluarkan bakteri dari saluran kemih sehingga dapat menurunkan risiko infeksi saluran kemih.