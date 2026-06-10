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Sering Tidur dengan Lampu Menyala? Ini Dampaknya pada Hormon Tubuh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |21:05 WIB
Sering Tidur dengan Lampu Menyala? Ini Dampaknya pada Hormon Tubuh
Dampak tidur dengan lampu menyala. (Foto: Freepik)
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KEBIASAAN tidur dengan lampu menyala ternyata bukan hanya masalah kenyamanan. Paparan cahaya saat tidur juga dapat memberikan sejumlah dampak bagi tubuh.

Jika kamu sering melakukannya, kamu mesti waspada. Sebab, sering tidur dengan lampu menyala bisa ganggu hormone tubuh.

Kurang Tidur

1. Sering Tidur dengan Lampu Menyala

Hal itu dijelaskan oleh perawat bernama Rizal di akun X @afrkml. Lewat unggahannya, Rizal menjawab pertanyaan yang sering muncul soal kebiasaan tidur dalam kondisi lampu terang.

Menurutnya, tidur dengan kondisi gelap atau terang kembali lagi kepada preferensi masing-masing orang. Namun, ia menjelaskan alasan mengapa kondisi kamar yang gelap lebih dianjurkan.

Alasan pertama berkaitan dengan hormon melatonin. Menurutnya, cahaya dapat menghambat produksi melatonin yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan bangun seseorang.

“Cahaya bisa ngehambat produksi melatonin. Padahal, hormon ini ngatur siklus tidur-bangun kita,” tulis Rizal.

 

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