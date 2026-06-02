Bahaya Doom Scrolling sebelum Tidur, Ini Penjelasan Menkes Budi

JAKARTA - Di era digital, kadang hadirnya media sosial membuat hidup semakin mudah. Namun, waspada ketika media sosial sudah mengganggu waktu istirahat.

Saat kamu merasa sulit tidur, namun malah kebablasan scrolling handphone untuk menjemput rasa kantuk yang tak kunjung datang, kondisi inilah yang disebut doom scrolling.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam video pendeknya bertajuk ‘Budi Gemar Sharing’ mengungkapkan bahwa doom scrolling merupakan penyebab kesehatan jiwa.

“Buka sosmed yang nggak ada tujuannya malah dapat efek dopamin yang negatif,” ucapnya.

Menurutnya, konten pendek di TikTok atau Instagram yang isinya bermacam-macam bisa membuat emosi ikut campur aduk. Bukannya istirahat, otak malah mendapat lonjakan dopamin negatif yang bisa memicu masalah kesehatan jiwa.