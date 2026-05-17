Apa Arti Solo Table Theory yang Ramai Dibahas di Medsos?

JAKARTA - Apa arti Solo Table Theory yang ramai dibahas di media sosial? Belakangan ini, istilah tersebut banyak diperbincangkan pengguna TikTok dan Instagram, terutama di kalangan Gen Z yang mulai terbiasa pergi, makan, atau menikmati waktu sendirian di tempat umum.

Fenomena ini menggambarkan seseorang yang nyaman duduk sendiri di restoran, kafe, atau tempat publik tanpa merasa canggung meski tidak ditemani siapa pun. Jika dulu aktivitas semacam itu sering dianggap identik dengan rasa kesepian atau tidak memiliki teman, kini pandangan tersebut mulai berubah.

Banyak pengguna media sosial justru menganggap momen menikmati waktu sendiri sebagai bentuk ketenangan dan cara untuk lebih mengenal diri sendiri.

Apa Itu Solo Table Theory?

Istilah Solo Table Theory berasal dari tulisan Nexus Mag di platform Medium yang membahas tentang kemampuan seseorang merasa nyaman menikmati waktu seorang diri. Konsep ini menekankan bahwa duduk sendiri di sebuah meja bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari laman Universitas Negeri Surabaya, konsep ini juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk menerima dirinya tanpa harus selalu mencari validasi dari orang lain.