Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Solo Table Theory yang Ramai Dibahas di Medsos?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |19:25 WIB
Apa Arti Solo Table Theory yang Ramai Dibahas di Medsos?
Apa Arti Solo Table Theory yang Ramai Dibahas di Medsos? (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti Solo Table Theory yang ramai dibahas di media sosial? Belakangan ini, istilah tersebut banyak diperbincangkan pengguna TikTok dan Instagram, terutama di kalangan Gen Z yang mulai terbiasa pergi, makan, atau menikmati waktu sendirian di tempat umum.

Fenomena ini menggambarkan seseorang yang nyaman duduk sendiri di restoran, kafe, atau tempat publik tanpa merasa canggung meski tidak ditemani siapa pun. Jika dulu aktivitas semacam itu sering dianggap identik dengan rasa kesepian atau tidak memiliki teman, kini pandangan tersebut mulai berubah.

Banyak pengguna media sosial justru menganggap momen menikmati waktu sendiri sebagai bentuk ketenangan dan cara untuk lebih mengenal diri sendiri.

Apa Itu Solo Table Theory?

Istilah Solo Table Theory berasal dari tulisan Nexus Mag di platform Medium yang membahas tentang kemampuan seseorang merasa nyaman menikmati waktu seorang diri. Konsep ini menekankan bahwa duduk sendiri di sebuah meja bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Dilansir dari laman Universitas Negeri Surabaya, konsep ini juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk menerima dirinya tanpa harus selalu mencari validasi dari orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/612/3218831/tiduran_di_trotoar-ecZE_large.jpg
Viral! Aksi Perempuan Sengaja Tiduran di Trotoar demi Halangi Pemotor yang Melintas, Netizen: Mau Join Kak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/612/3218826/gerobak_martabak-Ki5s_large.jpg
Viral! Gerobak Martabak Jadi Palang Pintu Perlintasan Kereta Api, Netizen: Makasih Udah Selamatkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/612/3218785/mal-qF5D_large.jpg
Viral! Muncul Singkatan Baru Nama Mal di Jakarta: Senayan City Jadi Yanty, Central Park Jadi Cepak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/612/3218662/ibu_ibu_bawa_speaker_dan_mic_konser_afgan-Yb97_large.jpg
Viral Ibu-Ibu Ricuh Bawa Sound System di Konser Afgan, Netizen Sebut Pernah Berulah Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/612/3218623/wajah_kucing_bengkak-AbVa_large.jpg
Viral! Wajah Kucing di Thailand Jadi Bengkak Gara-gara Diberi Obat Parasetamol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/612/3218659/ibu_bawa_speaker_dan_mic-ZgVn_large.jpg
Viral! Ibu-Ibu Nekat Bawa Speaker dan Mic di Konser Afgan, Bikin Ricuh hingga Diamankan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement