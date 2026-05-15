HOME WOMEN LIFE

Viral! Ibu-Ibu Nekat Bawa Speaker dan Mic di Konser Afgan, Bikin Ricuh hingga Diamankan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |20:05 WIB
Viral! Ibu-Ibu Nekat Bawa Speaker dan Mic di Konser Afgan, Bikin Ricuh hingga Diamankan
Ibu-ibu bawa speaker dan mic di konser Afgan. (Foto: X)
VIDEO viral di media sosial menunjukkan aksi seorang ibu-ibu yang ricuh saat gelaran konser Afgan di mal Grand Indonesia. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @jasjas.01 dan @ramamdr24.

Dalam unggahan video di akun @jasjas.01 terlihat seorang ibu-ibu memakai baju dan jilbab warna biru yang tengah melawan saat diamankan oleh petugas. Ibu-ibu tersebut membawa speaker atau sound system serta microphone yang terlihat direbut oleh petugas.

Ibu-ibu bawa speaker dan mic konser afgan

1. Nekat Bawa Speaker dan Mic

Momen itu terjadi saat Afgan masih bernyanyi di panggung. Tidak hanya itu, momen tersebut juga tampaknya menjadi pusat perhatian orang di lokasi tersebut karena terdengar banyak teriakan dan riuh saat ibu-ibu tersebut diamankan dalam video.

Dalam unggahannya, akun tersebut menjelaskan sedikit terkait kronologi kericuhan tersebut. Ia menuliskan bahwa ibu-ibu tersebut menonton konser sambil membawa sound system dan microphone sendiri kemudian berteriak melalui microphone tersebut memanggil nama Afgan.

“Kronologi: dia tu nonton konser sambil bawah sound sistem kecil itu trus teriak-teriak panggil afgan afgannnn. Ditegur lah sama satpam. Sampek cekcok dan pas diusir kalau gak salah gak mau, tiba-tiba tantrum dan mau lompat ke bawah. Sempet konser berhenti bentar sih,” tulisnya, dikutip Jumat (15/5/2026).

 

