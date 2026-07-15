Benarkah Tidur saat Rambut Basah Bisa Bikin Flu?

ORANGTUA kerap mengingatkan anaknya untuk tidak tidur saat rambut masih basah. Alasannya, kebiasaan tersebut dipercaya dapat menyebabkan masuk angin, pilek, hingga flu.

Namun, benarkah anggapan tersebut? Adakah bukti ilmiah yang menyatakan bahwa tidur dengan rambut basah secara langsung dapat menyebabkan flu?

1. Benarkah Tidur saat Rambut Basah Bisa Bikin Flu?

Dilansir dari Health Cleveland Clinic, flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Seseorang hanya dapat tertular ketika terpapar virus, misalnya melalui percikan droplet saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.

Dengan kata lain, rambut basah bukan penyebab flu. Anggapan bahwa rambut basah menyebabkan flu kemungkinan muncul karena banyak orang merasa tubuh menjadi lebih dingin setelah keramas, terutama jika langsung tidur di ruangan ber-AC atau saat cuaca sedang dingin.

Kondisi tersebut memang dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman. Namun, tidak cukup untuk menyebabkan flu tanpa adanya paparan virus influenza.

Para ahli menjelaskan bahwa cuaca dingin atau rambut yang masih basah hanya dapat membuat tubuh kehilangan panas lebih cepat. Namun, seseorang tetap membutuhkan virus agar benar-benar mengalami flu.