Cerita Indra Bekti soal Kebiasaan Unik dengan sang Istri, Hobi Tidur dan Ngobrol di Parkiran Sekolah Anak

PRESENTER kondang Indonesia, Indra Bekti, berbagi cerita soal kebiasaan unik yang biasa dilakukannya bersama sang istri. Tak disangka, dia dan istrinya ternyata hobi tidur bareng di parkiran sekolah anak.

Indra Bekti sendiri dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh energi. Ia pun mengaku memiliki kepribadian extrovert yang mendalam. Tak hanya di depan kamera, di kehidupan nyata pun Indra Bekti mengaku sangat senang mencari perhatian.

1. Hobi Unik

Pria yang akrab Bekti ini blak-blakan menyebut dirinya sebagai orang yang 'SKSD' alias Sok Kenal Sok Dekat, bahkan kepada orang yang baru ditemuinya di jalan. Hal ini ia lakukan semata-mata karena kecintaannya berkomunikasi dengan orang banyak.

"Aku se-extrovert itu juga kalau di keluarga atau teman-teman, pengennya jadi pusat perhatian. Sama orang yang gak dikenal aja aku suka menyapa. Kadang mereka heran, 'ini siapa sih?', oh ternyata Indra Bekti," ujar Bekti di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat belum lama ini.