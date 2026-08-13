Mitos atau Fakta: Posisi Tidur Pengaruhi Postur Tubuh?

KEBIASAAN tidur yang sering dianggap sepele ternyata menyimpan dampak jangka panjang bagi kesehatan fisik. Bahkan, ada anggapan posisi tidur bisa pengaruhi postur tubuh.

Namun, apakah anggapan tersebut benar fakta atau hanya mitos semata? Menarik mengulasnya mendalam agar mengetahui posisi tidur yang tepat.

1. Posisi Tidur Pengaruhi Postur Tubuh

Tanpa disadari, posisi tidur yang keliru selama bertahun-tahun tidak hanya mengganggu kualitas istirahat. Posisi tidur juga berpotensi mengubah postur tubuh hingga memicu masalah tulang belakang yang serius.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan video di akun Instagramnya membenarkan adanya keterkaitan erat antara posisi tidur dengan kelurusan tulang belakang manusia. Menurutnya, dampak dari kebiasaan tidur yang salah biasanya tidak langsung terasa dalam semalam, melainkan terakumulasi seiring berjalannya waktu.

“Sebenarnya ini yang menjawab harusnya dokter spesialis ortopedi sub-spine. Tapi jawabannya itu adalah fakta. Jadi jawabannya adalah memang betul, posisi tidur selama bertahun-tahun itu akan mempengaruhi postur,” ujar dr. Tirta, dikutip Kamis (13/8/2026).

2. Kebiasaan Buruk saat Tidur

dr. Tirta mencontohkan salah satu kebiasaan buruk yang kerap ditemui di masyarakat, seperti penggunaan bantal yang terlalu keras dan tinggi. Kebiasaan ini dapat menarik posisi leher dan punggung secara tidak alami, yang pada akhirnya terbawa hingga ke aktivitas sehari-hari.

“Contoh orang yang biasanya tidurnya pakai bantal keras tinggi, jadi dia nanti kalau jalan gini nih (bungkuk). Paling nanti usia 40 nyeri servikal, 57, matinya ya paling lumpuh, stroke, jepit,” jelas dia.