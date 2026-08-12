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Waspada! 4 Kebiasaan Sebelum Tidur Ini Berpotensi Merusak Ginjal 

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |21:03 WIB
Waspada! 4 Kebiasaan Sebelum Tidur Ini Berpotensi Merusak Ginjal 
Ilustrasi kebiasaan yang bisa merusak ginjal. (Foto: dok Magnific/tirachardz)
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JAKARTA - Tidur menjadi satu hal yang sangat dinantikan oleh banyak orang setelah lelah akibat seharian beraktivitas atau bekerja. Namun, bagaimana jika ternyata justru hal yang dinantikan itu berujung pada kerusakan ginjal hanya karena empat kebiasaan sederhana sebelum tidur?

Dokter Spesialis Urologi sekaligus influencer kesehatan Andika Afriansyah dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkap empat kebiasaan sederhana sebelum tidur yang ternyata bisa merusak ginjal jika dilakukan. 

Kebiasaan pertama adalah tidak buang air kecil sebelum tidur. Ia menjelaskan bahwa buang air kecil sebelum tidur sangat dianjurkan demi kesehatan ginjal. Bukan tanpa alasan, kebiasaan sederhana yang sudah sering diajarkan orang tua zaman dulu ini menyimpan rahasia kesehatan dibaliknya.

Urin sendiri merupakan limbah atau kotoran cairan dari tubuh yang harus dikeluarkan. Jika urin mengendap selama berjam-jam dalam kandung kemih saat tidur, maka akan menjadi sarang bakteri yang akhirnya bakteri tersebut bisa menjalar ke ginjal melalui ureter DNA menyebabkan infeksi ginjal. 

“Urin itu adalah limbah, dan limbah yang kamu diamkan 7 sampai 8 jam di kandung kemihmu saat kamu tidur, itu adalah tempat bakteri parti-parti semalaman. Dari kandung kemih, dia bisa manjat ke ginjal via ureter. Jadilah infeksi ginjal. Jadi kencing dulu itu ritual wajib sebelum kamu nyentuh bantal di tempat tidurmu,” kata dr. Andika, dikutip Rabu (12/8/2026).

Kebiasaan nomor dua adalah merokok atau mengkonsumsi rokok elektrik sebelum tidur. Bagi kaum laki-laki maupun sebagian kaum perempuan perokok, aktivitas ini mungkin menjadi satu hal yang menenangkan dan esensial. Padahal di balik kebiasaan itu, ada pembuluh darah yang semakin mengecil termasuk di bagian ginjal. 

“Ginjal yang harusnya dapat aliran darah yang santai, pelan di malam hari, malah dicekik pelan-pelan karena adanya nikotin,” ucap dr. Andika. 

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