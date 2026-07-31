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Penyebab Kasus Batu Ginjal Makin Banyak di Indonesia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |19:09 WIB
Penyebab Kasus Batu Ginjal Makin Banyak di Indonesia
Penyebab Kasus Batu Ginjal Makin Banyak di Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kasus batu ginjal di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dan kini tidak lagi didominasi oleh kelompok usia lanjut. Dokter mengungkapkan, orang dewasa berusia 25 hingga 35 tahun juga mulai berisiko mengalami batu ginjal, terutama akibat gaya hidup yang kurang memperhatikan asupan cairan dan pola makan.

Dokter Konsultan Urologi Subspesialis Trauma & Rekonstruksi Saluran Kemih Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Donny Eka Putra, Sp.U., Subsp.TRK(K), menjelaskan bahwa iklim tropis di Indonesia menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.

“Negara kita tropis, badan cenderung dehidrasi kalau kurang minum. Apalagi yang bekerja di meja atau di lapangan dan lupa minum. Kristal-kristal hasil olahan makanan menumpuk di ginjal dan jadi batu,” ujarnya saat peluncuran Urology & Nephrology Clinic Bethsaida Hospital Gading Serpong.

Menurut dr. Donny, terdapat tiga jenis kristal yang paling sering menjadi penyebab batu ginjal di Indonesia, yakni kristal asam urat, oksalat, dan kalsium.

Cegah Batu Ginjal

Karena itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi menjadi langkah sederhana namun penting untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Ia menyarankan orang dengan aktivitas normal mengonsumsi air putih sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari.

Namun, kebutuhan cairan dapat meningkat pada orang yang rutin berolahraga atau memiliki aktivitas fisik yang tinggi.

“Idealnya 1,5 sampai 2 liter per 24 jam untuk aktivitas biasa. Jika olahraga atau stresor tinggi, harus ditambah. Ukuran minum juga berdasarkan berat badan,” jelasnya.

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