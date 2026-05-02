HOME WOMEN FOOD

7 Manfaat Rutin Minum Air Lemon Hangat, Bisa Turunkan Risiko Batu Ginjal!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |18:05 WIB
7 Manfaat Rutin Minum Air Lemon Hangat, Bisa Turunkan Risiko Batu Ginjal!
Berikut 7 manfaat air lemon. (Foto: Freepik)
TUJUH manfaat bisa didapat dari rutin minum air lemon hangat. Bahkan, minum air lemon hangat bisa menurunkan risiko batu ginjal.

Minum air lemon hangat sendiri sering jadi kebiasaan yang dilakukan pada pagi hari. Selain menyegarkan, minuman ini juga punya berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh.

Air Lemon Hangat

Dikutip dari Verywell Health, Berikut 7 Manfaat Rutin Minum Air Lemon Hangat:

1. Membantu Menjaga Hidrasi

Air lemon hangat membantu tubuh tetap terhidrasi, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti kerja otak, sendi, hingga keseimbangan cairan. Bagi sebagian orang, rasa lemon juga membuat air lebih mudah diminum sehingga meningkatkan asupan cairan harian.

2. Mendukung Sistem Pencernaan

Air hangat dapat membantu pergerakan saluran pencernaan, sementara kandungan asam sitrat dan kalium dari lemon berperan dalam proses pencernaan. Minuman ini juga bisa membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih optimal, terutama jika dikonsumsi di pagi hari.

3. Meningkatkan Energi dan Mood

Kombinasi hidrasi dan kandungan vitamin dalam lemon dapat membantu meningkatkan energi. Bahkan, aroma lemon sendiri disebut dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan suasana hati.

 

