Teh Hijau vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat?

JAKARTA - Teh hijau dan air lemon kerap masuk dalam daftar minuman sehat karena diklaim membantu metabolisme, detoks, hingga penurunan berat badan. Namun, mana yang sebenarnya lebih unggul untuk kesehatan?

Dilansir dari Verywell Health, keduanya memiliki manfaat berbeda sehingga pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan masing-masing.

Manfaat Teh Hijau

Teh hijau dikenal kaya antioksidan, terutama katekin seperti EGCG (epigallocatechin gallate). Senyawa ini berperan dalam melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh.

Beberapa manfaat teh hijau antara lain:

Mendukung kesehatan jantung

Membantu metabolisme dan pembakaran lemak

Berpotensi membantu pengendalian berat badan

Mendukung fungsi otak berkat kandungan kafein dan L-theanine

Memiliki efek antioksidan yang kuat

Teh hijau juga mengandung kafein dalam jumlah sedang, sehingga dapat meningkatkan energi dan fokus tanpa efek sekuat kopi. Meski begitu, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan, terutama bagi yang sensitif terhadap kafein atau memiliki gangguan lambung.

Manfaat Air Lemon

Air lemon merupakan campuran air putih dengan perasan lemon. Minuman ini rendah kalori dan mengandung vitamin C.

Beberapa manfaat air lemon antara lain: