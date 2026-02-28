Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Teh Hijau vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |14:02 WIB
Teh Hijau vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat?
Teh Hijau vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Teh hijau dan air lemon kerap masuk dalam daftar minuman sehat karena diklaim membantu metabolisme, detoks, hingga penurunan berat badan. Namun, mana yang sebenarnya lebih unggul untuk kesehatan?

Dilansir dari Verywell Health, keduanya memiliki manfaat berbeda sehingga pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan masing-masing.

Manfaat Teh Hijau

Teh hijau dikenal kaya antioksidan, terutama katekin seperti EGCG (epigallocatechin gallate). Senyawa ini berperan dalam melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh.

Beberapa manfaat teh hijau antara lain:

  • Mendukung kesehatan jantung
  • Membantu metabolisme dan pembakaran lemak
  • Berpotensi membantu pengendalian berat badan
  • Mendukung fungsi otak berkat kandungan kafein dan L-theanine
  • Memiliki efek antioksidan yang kuat

Teh hijau juga mengandung kafein dalam jumlah sedang, sehingga dapat meningkatkan energi dan fokus tanpa efek sekuat kopi. Meski begitu, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan, terutama bagi yang sensitif terhadap kafein atau memiliki gangguan lambung.

Manfaat Air Lemon

Air lemon merupakan campuran air putih dengan perasan lemon. Minuman ini rendah kalori dan mengandung vitamin C.

Beberapa manfaat air lemon antara lain:

  • Membantu hidrasi tubuh
  • Menyediakan vitamin C untuk mendukung sistem imun
  • Mendukung kesehatan kulit
  • Membantu pencernaan pada sebagian orang
  • Menjadi alternatif lebih sehat dibanding minuman manis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kesehatan Lemon Teh Teh Hijau
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068564/teh_hijau_dapat_menurunan_berat_badan_mitos_atau_fakta-jg0K_large.jpg
Teh Hijau Dapat Menurunan Berat Badan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/298/3020256/teh-hijau-ternyata-baik-untuk-kesehatan-metal-loh-rID7Jpul2A.jpg
Teh Hijau Ternyata Baik untuk Kesehatan Metal Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/298/2907058/berapa-banyak-konsumsi-teh-hijau-yang-aman-ShlYa7gJnJ.jpg
Berapa Banyak Konsumsi Teh Hijau yang Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/298/2708828/3-jenis-teh-yang-bisa-perpanjang-kualitas-hidup-tapi-minumnya-tanpa-gula-ya-exIJgNCnJI.jpg
3 Jenis Teh yang Bisa Perpanjang Kualitas Hidup, Tapi Minumnya Tanpa Gula Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/23/481/2598920/seberapa-efektif-teh-hijau-untuk-mencegah-stroke-FrNHJFQM6o.jpg
Seberapa Efektif Teh Hijau untuk Mencegah Stroke?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/29/298/2569630/sama-sama-dari-teh-hijau-bisa-bedakan-matcha-dengan-hojicha-OoevfEGOZY.jpg
Sama-Sama dari Teh Hijau, Bisa Bedakan Matcha dengan Hojicha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement