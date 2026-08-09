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Dokter Ungkap Cara Bantu Redakan Vertigo Posisi Tanpa Obat

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |15:03 WIB
Dokter Ungkap Cara Bantu Redakan Vertigo Posisi Tanpa Obat
Ilustrasi vertigo posisi. (Foto: dok Magnific/8photo)
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JAKARTA - Pernahkah kamu merasakan sensasi berputar hebat yang mendadak saat mengubah posisi tidur atau mendongak? Keluhan ini kerap disalahartikan oleh masyarakat luas sebagai akibat dari tekanan darah rendah atau kurang darah.

Padahal, kondisi pusing berputar yang dipicu oleh perubahan posisi kepala umumnya mengindikasikan gangguan pada sistem keseimbangan di telinga dalam. Kondisi ini dikenal secara medis sebagai Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) atau vertigo posisi.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya menegaskan bahwa penanganan kondisi ini tidak selalu bergantung pada pilar terapi obat-obatan. Karena akar masalahnya bersifat mekanis pada organ keseimbangan, solusi yang paling tepat justru dilakukan melalui manuver atau gerakan fisik khusus.

“Pusing muter pas ganti posisi itu bukan kurang darah, bisa jadi itu vertigo posisi," ungkap dr. Cecep, dikutip Minggu (9/8/2026).

Menariknya, ia membagikan sebuah teknik gerakan mandiri yang memanfaatkan prinsip gaya gravitasi untuk membantu meredakan keluhan vertigo posisi tanpa perlu mengonsumsi obat. Sebelum memulai langkah ini, langkah awal yang wajib dilakukan adalah menentukan sisi telinga mana yang bermasalah dengan cara merebahkan badan miring ke kiri dan ke kanan, lalu merasakan sisi mana yang memicu sensasi berputar paling kuat.

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