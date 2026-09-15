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Beda Influenza A dan Flu Biasa, Bagaimana Gejala dan Pencegahannya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:05 WIB
Beda Influenza A dan Flu Biasa, Bagaimana Gejala dan Pencegahannya?
Ilustrasi perbedaan Influenza A dan flu biasa. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Di tengah kondisi alam yang tak menentu, virus influenza A kembali marak di Indonesia. Kasus melonjaknya influenza A terjadi di beberapa rumah sakit Surabaya akhir-akhir ini. Tak hanya terjadi pada orang dewasa, influenza A juga menyerang anak-anak. 

Meski tak berbahaya, virus influenza A berbeda dengan flu biasa. Apa bedanya? Yuk kenali gejala dan pencegahannya. 

Menurut Mayo Clinic, Influenza A disebabkan oleh virus influenza tertentu (H3N2) dan menyebabkan gejala yang parah di seluruh tubuh serta lebih mudah, sedangkan flu biasa atau flu musiman yang disebabkan oleh ratusan virus yang berbeda (paling sering rhinovirus) dan cenderung lebih ringan. 

Gejala Influenza A dan Flu Biasa

Dilihat dari gejalanya, influenza A dimulai secara tiba-tiba dengan demam tinggi 3 - 5 hari, nyeri badan yang parah, kelelahan ekstrem 2-3 minggu, dan batuk kering. Gejalanya intens dan membuat seseorang cepat lemas. 

Sementara, flu biasa dimulai secara bertahap dan sebagian besar hanya menyerang bagian atas leher. Gejalanya meliputi hidung berair atau tersumbat, bersin, dan sakit tenggorokan ringan. Demam jarang terjadi atau sangat ringan dan bisa sembuh dalam 1-2 hari.

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