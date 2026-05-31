HOME WOMEN HEALTH

Waspada Flu Singapura Bisa Sebabkan Anak Lumpuh hingga Radang Otak, Ini Kata Dokter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |12:26 WIB
JAKARTA - Penyakit Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) atau Flu Singapura masih menjadi salah satu infeksi yang sering menyerang anak-anak. Meski umumnya dapat sembuh sendiri, beberapa kasus ternyata berisiko menimbulkan komplikasi serius, termasuk radang otak hingga kelumpuhan.

Dokter Spesialis Anak dari Mandaya Royal Hospital Puri, dr. Handayani, M.Ked(Ped), Sp.A, mengatakan kasus Flu Singapura masih cukup sering ditemukan di layanan kesehatan. Dalam satu sesi praktik, ia bahkan bisa menangani hingga delapan kasus HFMD.

Menurut dr. Handayani, tidak semua virus penyebab Flu Singapura memiliki tingkat keparahan yang sama. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah Enterovirus 71 (EV71), yang dikenal dapat menimbulkan gejala dan komplikasi lebih berat dibandingkan jenis virus lainnya.

“Yang paling jahat yang mami-mami harus tahu adalah Enterovirus 71 atau EV71,” ujar dr. Handayani dalam acara Health Talk World Immunization Week 2026.

Gejala yang Dialami Anak

Ia menjelaskan, anak yang terinfeksi EV71 dapat mengalami demam tinggi, sakit tenggorokan, sariawan yang menyebabkan sulit makan dan minum, serta muncul ruam atau bintik-bintik pada tangan dan kaki.

