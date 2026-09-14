Kasus Influenza A di Surabaya Melonjak, Benarkah Berbahaya?

JAKARTA - Kasus influenza A tengah meningkat di rumah sakit Surabaya. Kabar tersebut bersumber dari unggahan di media sosial yang menyebut bahwa sejumlah rumah sakit di Surabaya hampir penuh.

Akun Arek Suroboyo juga mengungkap bahwa RS PHC Surabaya membenarkan terjadinya lonjakan pasien sekitar 20 sampai 30 persen dalam sepekan terakhir. Diagnosis pasien juga beragam, mulai dari stroke, kecelakaan, penyakit jantung, hingga kasus yang mirip flu. Kasus mirip flu memang mengalami peningkatan, tetapi belum menjadi mayoritas pasien.

Sementara itu, RSI Surabaya A. Yani menyebut keluhan batuk dan pilek cukup banyak ditemukan, meski pasien datang dengan berbagai keluhan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan perubahan cuaca dan meningkatnya aktivitas masyarakat dapat memengaruhi kondisi kesehatan. Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga daya tahan tubuh dan tidak perlu merasa cemas secara berlebihan.

“Memang dalam beberapa waktu terakhir ada sedikit peningkatan kasus demam. Kondisi ini masih tergolong wajar dan dapat terjadi seiring perubahan cuaca serta meningkatnya aktivitas masyarakat,” ujar dr. Billy, Minggu (13/9/2026).

Apa Itu Influenza A? Berbahayakah?

Dokter Spesialis Anak Ian Suteja menjelaskan bahwa Influenza A H3N2 dengan subklade K merupakan infeksi flu yang gejalanya lebih berat dan lebih cepat menular atau biasa dikenal dengan istilah Super Flu.

“Gejalanya mirip flu biasa tapi lebih intens, mulai dari demam tinggi bisa sampai di atas tiga sembilan derajat, demamnya bisa tiga sampai lima hari, kemudian batuknya berat, nyeri kepala, kelelahan ekstrim, sampai sesak napas,” ujarnya lewat video di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin (14/9/2026).