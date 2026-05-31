Penularan Flu Singapura Tinggi, 1 Anak Bisa Tulari 12 Orang

JAKARTA - Flu Singapura atau Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) dikenal sebagai salah satu penyakit anak yang sangat mudah menular. Bahkan, seorang anak yang terinfeksi dapat menularkan virus tersebut kepada belasan anak lain dalam waktu singkat, terutama di lingkungan sekolah atau tempat bermain.

Dokter Spesialis Anak Mandaya Royal Hospital Puri, dr. Handayani, M.Ked (Ped), Sp.A., mengungkapkan bahwa satu anak yang terinfeksi HFMD bahkan dapat menularkan penyakit tersebut kepada hingga 12 anak lainnya.

"Kita bayangkan dalam satu kelas atau tempat les, satu anak saja yang terinfeksi Hand, Foot, and Mouth Disease itu bisa menular ke 12 anak di sekitarnya," ujar dr. Handayani dalam acara Health Talk World Immunization Week 2026.

Penularan Flu Singapura

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan COVID-19 pada masa pandemi, yang rata-rata dapat menularkan kepada sekitar tujuh orang.

dr. Handayani menjelaskan, penularan virus ini dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai cara. Salah satunya melalui jalur fekal-oral, yaitu ketika virus dari tinja penderita menempel pada tangan, mainan, atau benda lain yang kemudian disentuh anak lain.