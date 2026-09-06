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Waspada Abu Vulkanik, Anak Usia di Bawah 2 Tahun Tak Boleh Pakai Masker?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |19:23 WIB
Waspada Abu Vulkanik, Anak Usia di Bawah 2 Tahun Tak Boleh Pakai Masker?
Waspada Abu Vulkanik, Anak Usia di Bawah 2 Tahun Tak Boleh Pakai Masker? (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Paparan abu vulkanik dapat menjadi ancaman bagi kesehatan anak karena partikelnya bersifat iritan dan dapat memicu batuk hingga sesak napas. Namun, orangtua perlu memperhatikan usia anak sebelum memberikan perlindungan berupa masker, terutama bagi anak berusia di bawah 2 tahun.

Dokter Spesialis Anak dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med.Sc, Sp.A, mengatakan debu vulkanik maupun asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat memicu infeksi saluran pernapasan dan asma pada anak.

"Hati-hati debu vulkanik dan asap karhutla. Kedua hal ini dapat memicu terjadinya infeksi saluran pernapasan dan asma pada anak," kata dr. Ian.

Menurutnya, debu vulkanik tergolong sebagai iritan yang dapat memicu gangguan pernapasan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama pada anak-anak yang lebih kecil.

"Debu vulkanik tergolong sebagai iritan dan dapat mencetuskan sesak napas dan batuk, terutama pada anak kecil," ujarnya.

Anak di Atas 2 Tahun Sebaiknya Pakai Masker

dr. Ian menyarankan anak berusia di atas 2 tahun menggunakan masker sebagai salah satu upaya perlindungan ketika berada di wilayah yang terpapar abu vulkanik.

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