Benarkah Pakai Masker Harus Dibasahi Dulu untuk Cegah Abu Vulkanik? Ini Penjelasan Dokter

Benarkah Pakai Masker Harus Dibasahi Dulu untuk Cegah Abu Vulkanik? Ini Penjelasan Dokter (Foto: Threads)

JAKARTA — Beredar informasi bahwa masker perlu dibasahi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Namun, dokter spesialis paru dr. I Wayan Pande Adhyaksa, Sp.P, menegaskan bahwa cara tersebut tidak tepat untuk digunakan sebagai perlindungan terhadap abu vulkanik.

Menurutnya, membasahi masker justru dapat mengganggu kemampuan filtrasi masker dan membuat penggunanya lebih sulit bernapas.

"Sebagai dokter paru, yang bilang masker perlu dibasahi dulu itu tidak benar," kata dr. I Wayan Pande Adhyaksa.

dr. I Wayan menjelaskan, masker tertentu memiliki sistem filtrasi yang bekerja dengan memanfaatkan mekanisme elektrostatik untuk menangkap partikel kecil. Membasahi masker dapat mengganggu mekanisme tersebut sehingga kemampuan filtrasi masker berpotensi menurun.

Karena itu, masker sebaiknya digunakan dalam kondisi sesuai peruntukannya dan tidak sengaja dibasahi sebelum dikenakan untuk menghadapi paparan abu vulkanik.