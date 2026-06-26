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Suka Maskeran Pakai Putih Telur? Awas Efek Sampingnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |16:05 WIB
Suka Maskeran Pakai Putih Telur? Awas Efek Sampingnya
Suka Maskeran Pakai Putih Telur? Awas Efek Sampingnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Masker putih telur sudah lama dikenal sebagai salah satu perawatan wajah alami yang banyak digunakan. Bahan dapur ini dipercaya mampu membantu mencerahkan kulit, mengurangi komedo, menyamarkan noda hitam, hingga membuat kulit terasa lebih kencang.

Meski memiliki banyak penggemar, penggunaan masker putih telur ternyata tidak sepenuhnya aman. Di balik manfaat yang sering diklaim, ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemilik kulit sensitif atau yang memiliki alergi terhadap telur.

Berikut beberapa efek samping masker putih telur yang perlu diketahui.

1. Memicu Gejala Intoleransi Telur

Penggunaan putih telur sebagai masker wajah berisiko menyebabkan sedikit cairannya masuk ke mulut secara tidak sengaja. Pada orang yang memiliki intoleransi terhadap telur, kondisi ini dapat memicu gangguan pencernaan, seperti rasa tidak nyaman di perut hingga peradangan pada saluran cerna.

2. Menyebabkan Alergi dan Iritasi Kulit

      
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