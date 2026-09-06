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Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |10:51 WIB
Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau
Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau (Foto: Okezone)
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JAKARTA Abu vulkanik yang dilepaskan saat erupsi Anak Krakatau dapat terbawa angin dan mencapai wilayah yang jauh dari sumber letusan. Masyarakat yang berada di area terdampak perlu menggunakan perlindungan pernapasan untuk mengurangi risiko menghirup partikel abu.

International Volcanic Health Hazard Network (IVHHN) menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan pernapasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bahan masker dalam menyaring partikel. Bentuk dan ukuran masker yang sesuai dengan wajah juga menjadi faktor penting.

Masker dengan kemampuan filtrasi tinggi tetap dapat kurang efektif apabila terdapat celah di antara masker dan wajah. Sebaliknya, masker yang terpasang dengan baik dapat membantu mengurangi masuknya partikel abu melalui sisi masker.

Berikut beberapa jenis masker yang dapat digunakan untuk membantu melindungi pernapasan dari abu vulkanik:

1. Masker N95

Masker respirator seperti N95 menjadi salah satu pilihan perlindungan pernapasan yang paling efektif bagi orang dewasa saat menghadapi paparan abu vulkanik.

      
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