Netizen Ramai-Ramai Bela Ojol yang Pasang Tarif Tinggi Usai Konser BLACKPINK

JAKARTA - Fenomena ojek online (ojol) menaikkan tarif seusai konser besar kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya terjadi saat konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 2023, kini kejadian serupa terulang pasca konser BLACKPINK “Deadline Tour in Jakarta” yang digelar pada 1–2 November 2025.

Usai konser berakhir, sejumlah driver ojol disebut mematikan aplikasi dan menawarkan jasa antar secara offline dengan tarif tinggi. Beberapa pengunjung mengaku ditawari harga antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu bahkan untuk jarak yang tidak terlalu jauh dari GBK.

Salah satu unggahan viral datang dari akun TikTok @sastradpr, yang membagikan pengalamannya saat keluar dari stadion. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 3,3 juta kali, ia memperlihatkan situasi di mana para driver berkerumun menawarkan jasa antar dengan harga yang jauh di atas tarif normal.

Tak sedikit penonton konser yang merasa kesal dan menyebut tindakan itu sebagai bentuk “aji mumpung.” Beberapa bahkan mengaku dirugikan karena tarif yang disepakati sebelumnya tiba-tiba berubah di tengah perjalanan.

Akun @grizziee, misalnya, membagikan pengalaman tidak menyenangkannya. Ia menulis bahwa tarif awal disepakati Rp50 ribu, namun di tengah jalan sang driver justru meminta Rp500 ribu. Penumpang akhirnya meminta berhenti di pinggir jalan dan hanya membayar Rp200 ribu setelah terjadi adu argumen.

“Pernah waktu itu deal 50k, di tengah jalan diminta 500k, akhirnya aku minta turun dan dia tetap maksa minta 400k,” tulisnya.

Meski begitu, fenomena ini justru mendapat pembelaan dari sebagian netizen. Mereka menilai wajar jika para driver ojol menaikkan tarif, mengingat situasi padat dan sulitnya akses keluar dari stadion setelah konser besar berakhir.