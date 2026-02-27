Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ranking Takjil Ala Menkes RI, Kurma Tetap Jadi Nomor 1

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |18:05 WIB
Ranking Takjil Ala Menkes RI, Kurma Tetap Jadi Nomor 1
Ranking Takjil Sehat Ala Menkes RI, Kurma Tetap Jadi Nomor 1 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan konten tips kesehatan melalui akun Instagram pribadinya lewat Reels bertajuk Budi Gemar Sharing #BGS. Spesial selama bulan Ramadhan, ia rutin mengulas tips memilih takjil yang lebih sehat saat berbuka puasa.

Dalam unggahannya, Budi membagikan versi pribadinya mengenai ranking takjil favorit, dari yang paling sehat hingga yang kurang direkomendasikan. Ia mengelompokkan takjil dalam kategori A sampai D.

Kategori A: Kurma

Posisi teratas ditempati kurma. Menurutnya, meski rasanya manis, kurma mengandung serat serta gula alami yang baik untuk tubuh setelah seharian berpuasa.

“Ini dulu diajarin sama guru ngaji saya, kalau buka mesti pakai buah kurma. Manis sih, tapi ini serat semua. Gulanya juga gula alami,” ujarnya.

Kategori B: Kolak Pisang

Di kategori B, ia menempatkan kolak pisang. Meski manis, kolak dinilai masih mengandung bahan alami seperti pisang dan ubi yang memiliki nilai gizi lebih baik dibanding takjil berbasis gula semata.

Kategori C: Es Buah dan Biji Salak

