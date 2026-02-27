Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Rekomendasi Jajanan Korea yang Cocok untuk Takjil

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |15:04 WIB
5 Rekomendasi Jajanan Korea yang Cocok untuk Takjil
5 Rekomendasi Jajanan Korea yang Cocok untuk Takjil (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbuka puasa selalu jadi momen yang paling ditunggu setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Selain takjil tradisional, jajanan khas Korea Selatan juga bisa jadi pilihan seru untuk menu buka puasa.

Makanan Korea cukup mudah diterima di lidah orang Indonesia. Perpaduan rasa manis, gurih, hingga pedas yang khas membuat jajanan Korea cocok dinikmati saat Ramadhan. Selain rasanya beragam, tampilannya juga menggoda dan banyak yang mudah ditemukan atau dibuat sendiri di rumah.

5 rekomendasi jajanan Korea yang cocok untuk takjil saat Ramadhan

1. Tteokbokki

Tteokbokki adalah jajanan Korea populer berbahan dasar kue beras kenyal yang disajikan dengan saus gochujang manis-pedas. Untuk takjil, kamu bisa memilih versi yang tidak terlalu pedas agar lebih nyaman di perut setelah puasa. Sensasi hangat dan teksturnya yang kenyal pas untuk mengawali buka puasa.

2. Hotteok

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
