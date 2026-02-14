10 Ide Jajanan Takjil Buka Puasa Ramadhan Paling Laris 2026

JAKARTA – Ide jajanan takjil buka puasa Ramadhan paling laris selalu jadi buruan saat memasuki bulan suci. Tradisi “war takjil” diprediksi makin ramai di Ramadan 2026. Ini bisa jadi peluang bisnis menjanjikan bagi yang ingin menambah pemasukan.

Berikut 10 ide jualan takjil kekinian dengan potensi cuan besar:

1. Es Teler Creamy

Es teler selalu jadi favorit. Agar lebih menarik, buat versi creamy dengan tambahan susu evaporasi atau krimer. Sajikan dengan potongan buah besar dan tampilan estetik agar lebih “Instagramable”.

2. Mango Sticky Rice Mini

Dessert asal Thailand ini bisa dibuat versi mini agar tidak terlalu mengenyangkan. Bentuk ketan seperti bola kecil atau potongan mini, lalu tata mangga cantik di atasnya.

3. Pangsit Chili Oil