Rekomendasi 5 Resto Jepang di Jakarta yang Cocok untuk Berbuka Puasa

JAKARTA - Berbuka puasa dengan hidangan Jepang bisa jadi pilihan menarik, apalagi dengan variasi menu seperti tempura, ramen, sushi, hingga yakiniku.

Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, sudah banyak restoran Jepang yang menjadi favorit masyarakat dan bisa jadi referensi untuk iftar bersama keluarga atau teman.

Berikut ini deretan resto Jepang di Jakarta yang cocok untuk dipilih sebagai tempat berbuka puasa, dirangkum Minggu (1/3/2026).

1. Tenya, Tempura & Tendon Autentik Jepang

Jaringan restoran asal Jepang, Tenya, kini telah hadir di beberapa mal Jakarta, termasuk Central Park Mall, Plaza Senayan, dan Gandaria City. Menu andalannya adalah tendon (tempura di atas nasi) dengan pilihan udang, ayam, hingga seafood.

Tenya memiliki cita rasa yang diklaim hingga 95 persen sama dengan yang ada di Jepang, dengan penggunaan saus dan tepung khas serta beras Jepang. Selama bulan Ramadhan, ada paket khusus yang ditawarkan, yaitu Ramadhan Tempura Set dengan harga Rp138 ribu per pax.

Ada pula Ramadhan Tendon Set dengan harga Rp118 ribu per pax. Harga menu di resto Jepang satu ini juga bervariasi dan cukup terjangkau, mulai dari kisaran Rp70 ribuan, cocok untuk yang ingin makan enak tanpa terlalu berat di kantong.

2. Sushi Tei

Sushi Tei sudah lama menjadi favorit pencinta kuliner Jepang di Jakarta. Menu yang variatif, mulai dari sushi, sashimi, ramen, hingga donburi, membuatnya cocok untuk buka puasa bersama dalam grup besar.

Setelah seharian berpuasa, pilihan set platter sushi atau ramen hangat bisa jadi kombinasi yang pas. Suasananya juga nyaman untuk keluarga.