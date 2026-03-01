Suasana Ngabuburit dan Berburu Takjil di Masjid Cut Meutia Menteng

JAKARTA - Puluhan hingga ratusan orang mulai berdatangan memenuhi halaman Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, mereka sengaja datang untuk ngabuburit, menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa sambil menikmati suasana syahdu dan bercengkerama dengan teman maupun keluarga.

Tidak hanya itu, mereka juga datang untuk berburu takjil yang dijajakan di berbagai tenant yang tersedia di Bazar Ramadan serta merasakan sensasi berbuka puasa di Masjid Cut Meutia.

Seperti yang dilakukan Reta, warga Jakarta Selatan yang rela datang jauh-jauh untuk menikmati suasana ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka dan berburu takjil di Bazar Ramadan Masjid Cut Meutia.

“Belum pernah di sini buka puasa Ramadan dari tahun kemarin. Terus kulinernya juga dekat, banyak, gampang, terus ternyata enak juga ya di sini, sore-sore ngabuburit di sini,” ungkap Reta saat diwawancarai di halaman Masjid Cut Meutia.

Tempat ini menjadi pilihan Reta karena banyaknya varian makanan takjil yang bisa dibeli, mulai dari ayam geprek, sate, sate Padang, hingga siomay dan aneka minuman segar.