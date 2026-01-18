Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Hanggini dan Luthfi Aulia Umumkan Hamil Rainbow Baby, Ini Artinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |16:07 WIB
Hanggini dan Luthfi Aulia Umumkan Hamil Rainbow Baby, Ini Artinya
Hanggini dan Luthfi Aulia Umumkan Hamil Rainbow Baby, Ini Artinya. (Foto: IG Hanggini)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Hanggini dan Luthfi Aulia. Keduanya resmi mengumumkan kehamilan anak pertama mereka.

Pengumuman tersebut dibagikan melalui media sosial Instagram dan langsung mendapat sambutan positif dari rekan sesama artis hingga para penggemar. Dalam unggahan itu, Hanggini dan Luthfi menampilkan potret kebersamaan yang hangat, memperlihatkan senyum bahagia sekaligus harapan baru atas kehadiran calon buah hati mereka.

Unggahan tersebut disertai keterangan, “Harapan baru akhirnya hadir lagi. Masih sangat kecil, masih bersembunyi hangat di dalam perut, tapi kehadiranmu sudah pelan-pelan mengisi ruang yang sempat kosong.”

Caption yang menyinggung tentang harapan baru tersebut menandakan kebahagiaan pasangan ini yang kembali dipercaya untuk memiliki calon buah hati setelah sebelumnya sempat mengalami keguguran. Kehamilan ini dikenal dengan istilah rainbow baby, yakni sebutan bagi bayi yang hadir setelah orang tua melewati kehilangan akibat keguguran.

Seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kehadiran rainbow baby menjadi simbol harapan, penyembuhan, dan kebahagiaan baru setelah masa duka. Diketahui, Hanggini sebelumnya secara terbuka mengungkapkan pengalaman pahitnya saat mengalami keguguran.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
