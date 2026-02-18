Ayu Ting Ting Miliki Banyak Sel Telur, Kalau Ada Berjodoh Ingin Punya 3 Anak

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengungkap rencananya untuk menyimpan sel telur sebagai bentuk persiapan jangka panjang. Pedangdut itu mengatakan dirinya sudah sempat memeriksakan kondisi sel telurnya.

“Belum nih, belum. Belum lama ini, setahun atau dua tahun lalu, aku periksa sel telur masih banyak banget," ujar Ayu Ting Ting, saat ditemui awak media usai menghadiri tasyakuran tujuh bulanan kehamilan anak ketiga adiknya, Assyifa Nuraini, bersama suaminya, Nanda Fachrizal, dikutip Rabu (18/2/2026).

Rencana untuk menyimpan sel telur itu, kata Ayu, berawal dari saran sang adik. Menurutnya, kualitas sel telur akan menurun seiring bertambahnya usia, sehingga penyimpanan sejak dini dianggap sebagai langkah antisipasi.