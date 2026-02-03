3 Potret Cantik Nayyara, Anak Tora Sudiro yang Jadi Dancer No Na

JAKARTA - 3 potret cantik Nayyara, anak Tora Sudiro yang menjadi dancer No Na. Nayyara Kanahaya Sudiro, putri kedua Tora Sudiro dari pernikahan pertamanya dengan Anggraini Kadiman, terpilih sebagai backup dancer girl group No Na.

Girl group No Na baru saja merilis single terbarunya berjudul “Work.” Rupanya, dalam proyek tersebut, ada sosok Nayyara yang menjadi salah satu dancer-nya.

Hal tersebut diungkap langsung oleh Nayyara lewat beberapa postingan terbarunya di akun Instagram pribadi. Nayyara menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada No Na yang telah memberikan kesempatan berharga tersebut.