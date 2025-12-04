Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan

JAKARTA - Tren membuat salmon candied tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Hidangan ini merupakan olahan salmon mentah yang dimarinasi dengan gula atau sirup maple, kemudian melalui proses pengasapan hingga menghasilkan tekstur lebih kering dengan cita rasa manis-asin.

Namun berdasarkan pantauan Okezone, banyak warganet mencoba membuat salmon candied dengan cara yang keliru. Alih-alih diasap, sebagian hanya mendiamkan salmon mentah yang telah diberi bumbu manis di dalam kulkas hingga tampak mengering. Padahal, metode seperti ini justru berpotensi memicu pertumbuhan bakteri berbahaya.

Kenapa Salmon Candied Bisa Berbahaya?

Pakar keamanan pangan mengingatkan bahwa salmon candied yang tidak melalui proses pengasapan yang tepat dapat menjadi sarang bakteri dan parasit. Konsumsi salmon mentah yang tidak aman bisa memicu berbagai penyakit bawaan makanan (foodborne disease).

1. Risiko Bakteri Berbahaya

Salmon mentah dapat membawa bakteri seperti:

Salmonella

Listeria monocytogenes

Vibrio vulnificus

Infeksi bakteri tersebut bisa menyebabkan diare, demam, muntah, hingga komplikasi berat terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan individu dengan imun lemah.