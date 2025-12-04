Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:05 WIB
Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan
Lagi Viral Salmon Candied, Dokter Ingatkan Risiko Bahaya Jika Salah Pengolahan (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Tren membuat salmon candied tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Hidangan ini merupakan olahan salmon mentah yang dimarinasi dengan gula atau sirup maple, kemudian melalui proses pengasapan hingga menghasilkan tekstur lebih kering dengan cita rasa manis-asin.

Namun berdasarkan pantauan Okezone, banyak warganet mencoba membuat salmon candied dengan cara yang keliru. Alih-alih diasap, sebagian hanya mendiamkan salmon mentah yang telah diberi bumbu manis di dalam kulkas hingga tampak mengering. Padahal, metode seperti ini justru berpotensi memicu pertumbuhan bakteri berbahaya.

Kenapa Salmon Candied Bisa Berbahaya?

Pakar keamanan pangan mengingatkan bahwa salmon candied yang tidak melalui proses pengasapan yang tepat dapat menjadi sarang bakteri dan parasit. Konsumsi salmon mentah yang tidak aman bisa memicu berbagai penyakit bawaan makanan (foodborne disease).

1. Risiko Bakteri Berbahaya
Salmon mentah dapat membawa bakteri seperti:

  • Salmonella
  • Listeria monocytogenes
  • Vibrio vulnificus

Infeksi bakteri tersebut bisa menyebabkan diare, demam, muntah, hingga komplikasi berat terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan individu dengan imun lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/298/3188282/ikan_salmon-eZar_large.jpg
Lagi Ramai Salmon Candied, Ini 3 Tips Penting Sebelum Masak Salmon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3157852/salmon-Lt4F_large.jpg
4 Ikan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/298/3149201/ikan_teri_disebut_lebih_kaya_gizi_dibanding_ikan_salmon_ini_6_faktanya-x2eG_large.jpg
Ikan Teri Disebut Lebih Kaya Gizi Dibanding Ikan Salmon? Ini 6 Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/611/2956197/suntik-dna-salmon-malah-bikin-jerawatan-dan-pipi-merah-awas-anda-beli-barang-ilegal-Cs0attKSzA.jpg
Suntik DNA Salmon Malah Bikin Jerawatan dan Pipi Merah? Awas Anda Beli Barang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/298/2909123/resep-ikan-salmon-bumbu-pecak-bisa-dicoba-untuk-penderita-gagal-ginjal-3P0ngxXBtc.jpg
Resep Ikan Salmon Bumbu Pecak, Bisa Dicoba untuk Penderita Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/298/2887654/australia-jual-salmon-sintetis-dari-printer-3d-bisa-dimakan-seperti-daging-asli-5Tb5SAuHQV.jpg
Australia Jual Salmon Sintetis dari Printer 3D, Bisa Dimakan seperti Daging Asli
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement