Viral! Cowok Ini Jualan Cilok Keliling di Korsel, Netizen: Siap Nyaingin Topokki

JAKARTA - Cilok atau aci dicolok merupakan jajanan khas Indonesia yang begitu familiar di lidah masyarakat. Cilok ini pun banyak ditemukan di Jakarta dan sejumlah wilayah Tanah Air lainnya. Namun, pernahkah Anda mengira akan ada pedagang cilok di Korea Selatan?

Seperti yang viral baru-baru ini, heboh seorang pria menjual cilok di Korea Selatan dan mencuri perhatian warganet. Video itu viral usai diunggah akun TikTok @rasidanakbaiik.

“Cilok keliling area Ansan, ayok larisin lur,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (14/10/2025).

Rupanya, pria penjual cilok keliling itu merupakan orang asli Korea Selatan yang menikah dengan wanita Indonesia. Pria itu memutuskan menjual cilok menggunakan sepeda dan menjajakan dagangannya keliling kota Ansan di Korea Selatan.

Tampak cilok yang ia jual begitu menggugah selera dengan bumbu kacang yang juga tersedia. Cilok tersebut dijual di dalam plastik layaknya jajanan yang ada di Indonesia.