5 Inspirasi Baju Imlek 2026, Pakai Warna Keberuntungan!

JAKARTA – 5 Inspirasi Baju Imlek 2026. Untuk Tahun Baru Imlek 2026 (Tahun Kuda Api), pakaian yang direkomendasikan memadukan warna-warna keberuntungan tradisional seperti merah, emas, dan hijau dengan gaya modern.

Pilihan busana dapat berupa cheongsam bersulam, jaket brokat, atau busana bertema kuda dengan motif berkuda untuk tampilan yang meriah namun tetap kontemporer. Gaya ini menekankan makna pembaruan dan kemakmuran melalui material seperti sutra dan satin, maupun busana sehari-hari yang nyaman dengan detail bernuansa perayaan.

Warna dan Motif Utama

Merah

Warna penting yang melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan semangat perayaan.

Emas/Kuning

Melambangkan kekayaan dan kemakmuran, sangat cocok digunakan sebagai aksen atau aksesori.