Perayaan Hari Raya Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio, Ratusan Umat Padati Wihara

JAKARTA - Suasana khidmat mulai terasa saat ratusan umat mulai memadati Vihara Dharma Jaya Toasebio, Glodok, Jakarta, pada Hari Raya Imlek 2576 Kongzili yang jatuh pada hari ini.

Hiasan ornamen dan lampion warna merah menjadi penyambut bagi para umat yang akan beribadah. Harum dupa disertai suara panjatan doa dan asap dari nyala lilin yang menyelimuti kelenteng menambah suasana kesakralan di Hari Raya Imlek.

Pengurus Vihara Dharma Jaya Toasebio, Andi Santosa, mengatakan para umat mulai berdatangan sekitar pukul 07.00 dan 08.00 pagi. Para umat yang datang ke Vihara Dharma Jaya Toasebio sendiri berasal dari berbagai kalangan dan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Mereka datang dan langsung mengambil dupa serta membakarnya untuk memanjatkan doa-doa mereka di tahun yang baru. Mereka berdoa di depan altar yang telah disediakan secara berurutan, dimulai dari altar Tian atau Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan umat Kong Hu Cu.

“Sudah mulai ramai jam 7, jam 8 pagi. Ya, prosesinya sih biasa seperti pertama kan sembahyang ‘Tian’ dulu di sini, kedua baru masuk ke dewa-dewanya, pasti ada urutannya,” kata Andi saat diwawancarai, Selasa (17/2/2026).