JAKARTA - Ucapan Imlek 2026 jadi cara spesial buat berbagi harapan di Tahun Kuda Api. Tahun baru Cina ini jatuh pada 17 Februari 2026, penuh semangat dan energi positif. Banyak orang pakai bahasa Mandarin asli biar lebih autentik dan menyentuh hati.
Ucapan Imlek 2026 dalam Mandarin bawa nuansa tradisi Tionghoa yang kental. Kata-kata ini sering disertai pinyin untuk mudah dibaca, plus arti yang penuh doa. Kirim lewat WA atau medsos bikin momen lebih hangat. Berikut 40 contoh ucapan Imlek 2026 dalam Bahasa Mandarin dan artinya
龙马精神 (Lóng mǎ jīng shén) - Semangat kuat seperti naga dan kuda.
财源广进 (Cái yuán guǎng jìn) - Rezeki datang dari segala arah.
平步青云 (Píng bù qīng yún) - Naik jabatan dengan lancar.
吉星高照 (Jí xīng gāo zhào) - Bintang keberuntungan bersinar terang.
帆风顺 (Yī fān fēng shùn) - Segala urusan lancar.
鹏程万里 (Péng chéng wàn lǐ) - Masa depan luas tak terbatas.
富贵荣华 (Fù guì róng huá) - Kaya dan mulia.
花开富贵 (Huā kāi fù guì) - Bunga mekar bawa kekayaan.
事事顺心 (Shì shì shùn xīn) - Semua hal sesuai hati.
天天开心 (Tiān tiān kāi xīn) - Senang setiap hari.
学业有成 (Xué yè yǒu chéng) - Belajar sukses (cocok untuk anak muda).
健康长寿 (Jiàn kāng cháng shòu) - Sehat panjang umur.
阖家欢乐 (Hé jiā huān lè) - Keluarga riang gembira.
新年大吉 (Xīn nián dà jí) - Tahun baru penuh keberuntungan.
恭贺新禧 (Gōng hè xīn xǐ) - Selamat menyambut tahun baru.
Itulah 40 ucapan Imlek 2026 dalam bahasa Mandarin lengkap dengan artinya. Ucapan-ucapan ini bisa Anda gunakan untuk menyampaikan harapan terbaik kepada orang-orang terdekat atau rekan-rekan Anda. Jangan lupa untuk menyertakan doa agar tahun yang baru ini membawa kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Selamat Tahun Baru Imlek 2026!
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
