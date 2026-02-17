40 Ucapan Imlek 2026 Dalam Bahasa Mandarin Lengkap dengan Artinya

JAKARTA - Ucapan Imlek 2026 jadi cara spesial buat berbagi harapan di Tahun Kuda Api. Tahun baru Cina ini jatuh pada 17 Februari 2026, penuh semangat dan energi positif. Banyak orang pakai bahasa Mandarin asli biar lebih autentik dan menyentuh hati.

Ucapan Imlek 2026 dalam Mandarin bawa nuansa tradisi Tionghoa yang kental. Kata-kata ini sering disertai pinyin untuk mudah dibaca, plus arti yang penuh doa. Kirim lewat WA atau medsos bikin momen lebih hangat. Berikut 40 contoh ucapan Imlek 2026 dalam Bahasa Mandarin dan artinya



Ucapan Imlek Bahasa Mandarin

恭喜发财，新年快乐 (Gōng xǐ fā cái, xīn nián kuài lè) - Selamat dan makmur, Tahun Baru bahagia. 新年快乐，前程似锦 (Xīn nián kuài lè, qián chéng sì jǐn) - Selamat Tahun Baru, masa depan cerah gemilang. 财源滚滚 (Cái yuán gǔn gǔn) - Semoga rezeki mengalir deras. 金玉满堂 (Jīn yù mǎn táng) - Rumah penuh emas dan giok, melimpah hartanya. 福寿安康 (Fú shòu ān kāng) - Berkah panjang umur dan sehat selalu. 岁岁平安 (Suì suì píng ān) - Damai sepanjang tahun-tahun ke depan. 心想事成 (Xīn xiǎng shì chéng) - Semua keinginan terkabul. 阖家幸福 (Hé jiā xìng fú) - Keluarga bahagia utuh. 大吉大利 (Dà jí dà lì) - Keberuntungan besar dan untung banyak. 万事如意 (Wàn shì rú yì) - Segala sesuatu sesuai harapan. 步步高升 (Bù bù gāo shēng) - Karir naik terus. 马到成功 (Mǎ dào chéng gōng) - Sukses datang cepat, pas buat Tahun Kuda. 鸿运当头 (Hóng yùn dāng tóu) - Keberuntungan besar menghampiri. 福如东海 (Fú rú dōng hǎi) - Berkah sebesar lautan timur. 红红火火 (Hóng hóng huǒ huǒ) - Bisnis maju dan ramai. 春风得意 (Chūn fēng dé yì) - Hidup sukses seperti angin musim semi. 年年有余 (Nián nián yǒu yú) - Setiap tahun berlimpah. 平安是福 (Píng ān shì fú) - Kedamaian adalah berkah terbesar. 火马腾跃迎新春 (Huǒ mǎ téng yuè yíng xīn chūn) - Kuda Api melompat sambut musim semi baru. 祝你事业奔腾 (Zhù nǐ shì yè bēn téng) - Semoga karir melaju kencang. 新春到来，心安志远 (Xīn chūn dào lái, xīn ān zhì yuǎn) - Tahun baru datang, hati tenang cita tinggi. 家庭和美 (Jiā tíng hé měi) - Keluarga harmonis bahagia. 五福临门 (Wǔ fú lín mén) - Lima berkah datang ke pintu. 喜气洋洋 (Xǐ qì yáng yáng) - Kegembiraan melimpah ruah. 百业兴旺 (Bǎi yè xīng wàng) - Semua usaha maju. 龙马精神 (Lóng mǎ jīng shén) - Semangat kuat seperti naga dan kuda. 财源广进 (Cái yuán guǎng jìn) - Rezeki datang dari segala arah. 平步青云 (Píng bù qīng yún) - Naik jabatan dengan lancar. 吉星高照 (Jí xīng gāo zhào) - Bintang keberuntungan bersinar terang. 帆风顺 (Yī fān fēng shùn) - Segala urusan lancar. 鹏程万里 (Péng chéng wàn lǐ) - Masa depan luas tak terbatas. 富贵荣华 (Fù guì róng huá) - Kaya dan mulia. 花开富贵 (Huā kāi fù guì) - Bunga mekar bawa kekayaan. 事事顺心 (Shì shì shùn xīn) - Semua hal sesuai hati. 天天开心 (Tiān tiān kāi xīn) - Senang setiap hari. 学业有成 (Xué yè yǒu chéng) - Belajar sukses (cocok untuk anak muda). 健康长寿 (Jiàn kāng cháng shòu) - Sehat panjang umur. 阖家欢乐 (Hé jiā huān lè) - Keluarga riang gembira. 新年大吉 (Xīn nián dà jí) - Tahun baru penuh keberuntungan. 恭贺新禧 (Gōng hè xīn xǐ) - Selamat menyambut tahun baru.

Itulah 40 ucapan Imlek 2026 dalam bahasa Mandarin lengkap dengan artinya. Ucapan-ucapan ini bisa Anda gunakan untuk menyampaikan harapan terbaik kepada orang-orang terdekat atau rekan-rekan Anda. Jangan lupa untuk menyertakan doa agar tahun yang baru ini membawa kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Selamat Tahun Baru Imlek 2026!

(Kurniasih Miftakhul Jannah)