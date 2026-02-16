Advertisement
Viral! Seorang Wanita Alami Rasisme Dikatakan China Tanpa Sebab saat Naik Transjakarta

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |10:25 WIB
JAKARTA - Sebuah video viral di jagat media sosial TikTok menunjukkan suasana keributan antara seorang wanita dan seorang bapak-bapak. Keributan tersebut diduga terjadi karena aksi rasisme yang dilakukan oleh bapak-bapak dalam video tersebut.

Video itu viral setelah diunggah langsung oleh pemilik akun @ryllyby yang juga merupakan korban rasisme yang merekam suasana keributan antara dirinya dan bapak-bapak tersebut.

Dalam keterangan videonya, ia menuliskan bahwa dirinya mendapat perlakuan rasis dengan menyinggung etnis tanpa sebab apa pun. Hal itu terjadi lima hari yang lalu, pada 10 Februari 2026 sekitar pukul 17.50.

“Sore jam 17.50 Transjakarta 10H bapak gila ini berkoar-koar ngatain Cina pergi ke hotel aja sana, posisi saya dan pacar saya memang sedang berdiri dan berdekatan,” tulis perempuan tersebut, dikutip Senin (16/2/2026).

Ujaran rasis itu terdengar oleh perempuan tersebut dan ia langsung menegur bapak-bapak yang melakukan aksi tersebut. Sehingga, terjadilah adu mulut antara perempuan dan bapak tersebut.

Keributan itu akhirnya mengganggu kenyamanan penumpang lain hingga seorang pria yang duduk di belakang bapak-bapak tersebut menegur dengan nada membela perempuan yang menjadi korban aksi rasisme.

“Ujaran rasisnya kemudian terdengar dan saya labrak, dengan posisi kakak di belakang bapak tersebut membela saya, dengan mengatakan bapak tersebut bersifat rasis lebih dulu,” tambah perempuan itu dalam keterangan videonya.

Topik Artikel :
Rasis Transjakarta Rasisme Viral
