HOME WOMEN LIFE

5 Cara Ini Bisa Menarik Energi dan Keberuntungan di Tahun Kuda Api

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |21:31 WIB
5 Cara Ini Bisa Menarik Energi dan Keberuntungan di Tahun Kuda Api
5 Cara Ini Bisa Menarik Energi dan Keberuntungan di Tahun Kuda Api (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api dalam kalender Feng Shui, yang dipercaya membawa energi dinamis dan keberanian.

Para ahli Feng Shui menyarankan beberapa penataan ruang dan dekorasi rumah untuk menyeimbangkan energi dan memaksimalkan aliran chi (energi positif) sepanjang tahun. Dalam pandangan Feng Shui, energi fire (api) pada Tahun Kuda Api memberi peluang besar untuk pertumbuhan pribadi dan kreativitas.

Namun, jika tidak ditata dengan benar, energi yang terlalu “berapi” ini bisa menyebabkan stres atau gangguan keharmonisan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menata rumah untuk menyambut Tahun Kuda Api:

Seimbangkan Energi Api dengan Elemen Bumi

Karena tahun ini didominasi elemen api, para pakar menyarankan memperkenalkan elemen bumi seperti keramik, tanah liat, dan batu dalam dekorasi rumah. Elemen bumi dapat “menahan” energi api yang intens, membantu menciptakan suasana lebih stabil dan tenang.

Rapikan dan Bersihkan Ruang

Buang barang yang tidak dibutuhkan agar rumah bersih, sesuai salah satu prinsip Feng Shui. Dalam Tahun Kuda Api, chi yang lancar tanpa hambatan dipercaya dapat membuka peluang baru, baik dalam karier maupun hubungan sosial.

Minimalkan Suara Bising

